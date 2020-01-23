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Fransız komutanın ziyaretinde dikkat çeken detay! Dünyaya haritalı mesaj

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020
FRANSIZ KOMUTANIN ZİYARETİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Koramiral Laurent Isnard ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Donanma Komutanlığımızı ziyaret etti. Ziyaretin gerçekleştiği salondaki 'Mavi vatan' haritası dikkat çekti.

Millî 'nın resmi hesabından paylaşılan fotoğrafta, Koramiral Laurent Isnard ve beraberindeki heyet yer alıyor.

Donanma komutanının arkasındaki harita, 'nin Marmara, Ege ve Akdeniz'deki deniz sınırlarını, 'Mavi vatan'ı gösteriyor.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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