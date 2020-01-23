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Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020
3,5 SAATTE 132 ARTÇI SARSINTI GERÇEKLEŞTİ!

'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan dünkü depremden sonra , Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

AFAD verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

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