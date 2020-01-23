Evlerini boşaltan Manisalılar parklarda ateş yaktı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından evlerini terk eden vatandaşlar, park ve boş alanlarda ateş yakıp çadır ve araçlarda beklemeye başladı.
Merkez üssü Musalar Mahallesi olan depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, vatandaşlar da evlerini boşaltıp park ve göl kenarında toplandı.
Havanın soğuk olması nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarının içerisinde vakit geçirirken, bazıları ateş yakıp ısınmaya çalıştı.
Büyük çoğunluğu gecelik kıyafetleri ve eşofmanlarıyla dışarıya çıkan vatandaşların, yanlarında getirdikleri battaniyelerle ısınmaya çalıştığı görüldü.
Gölet Park Alanı'nda bekleyen vatandaşlardan Hülya Özden, komşularıyla evde vakit geçirirken deprem meydana geldiğini, bir anda ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi.
Tansiyon ve şeker hastası olduğunu belirten Özden, "Tansiyonum yükseldi, her taraf tıkandığı için hastaneye gidecek yol bulamadık. Geceyi burada geçireceğiz. Başka bir çaremiz yok. Hava çok soğuk ateşimizi yaktık. Evlerimize gidemeyiz." dedi.
Parkta ateş yakıp ısınmaya çalışan Hakan Kurtay da deprem anında evde olduklarını, eşiyle birlikte hemen evin kolonunun altına geçip beklediklerini anlattı.
Depremin uzun sürdüğünü ve korktuklarını belirten Kurtay, "Eşim hamile olunca daha da panik oldu. Kendimizi dışarıya attık. Geceyi sokakta geçireceğiz." diye konuştu.
Recep Yalçın ise "Depremde başım dönmeye başladı. Bir ara ev de dönüyor gibi geldi. Çünkü dönerek salladı. Sanki ev dönüyor gibi oldu. Sandalyede oturuyordum kalkamadım. Sarsıntı geçtikten sonra kendime geldim ve kızımı alıp dışarıya çıktık." ifadelerini kullandı.
10 yaşındaki Burak Emre Koç da depremin 20 saniye kadar sürdüğü tahmininde bulunarak, çok korktuklarını ve geceyi araçta geçireceklerini söyledi.
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