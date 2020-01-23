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Irak'ın kuzeyine hava operasyonu: 2 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
IRAK'IN KUZEYİ BOMBALANDI

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyi bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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