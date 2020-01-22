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Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonunda 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
SON DAKİKA: İZMİR'DE FETÖ OPERASYONUNDA 12 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve 'da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ile hakkında aleyhe beyan ve örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere, 12 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi.

EKİPLER PEŞLERİNDE

İl organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

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