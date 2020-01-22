22 Ocak 2020, Çarşamba
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Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020
MARKETE EYP ATILDI!

Arnavutköy'de kapalı bir markete el yapımı atıldı. Yaşanan patlamada ölen yada yaralanan olmazken markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, kapalı olan markete el yapımı bıraktı.

KAÇTILAR

Patlayıcı büyük bir gürültü ile infilak ederken kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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