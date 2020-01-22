Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Arnavutköy'de kapalı bir markete el yapımı patlayıcı atıldı. Yaşanan patlamada ölen yada yaralanan olmazken markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, kapalı olan markete el yapımı patlayıcı bıraktı.
KAÇTILAR
Patlayıcı büyük bir gürültü ile infilak ederken kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
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