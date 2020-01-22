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FETÖ'de iç savaş başladı! Üçüncü grup beklemede...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
FETÖ'DE İÇ SAVAŞ BAŞLADI!

15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi ile 'ye zarar vermeye çalışan 'ne () yönelik kararlı operasyonlar örgüt içinde çözülmeye neden oldu. Bu dururm FETÖ'de iki grubun "gücü ele geçirme" savaşına dönüştü. Üçüncü grup ise beklemede...

'nde () 'güç paylaşımı' savaşı giderek büyürken, tarafların sosyal medya ve internet sitelerindeki açıklamaları, örgütün üçe ayrıldığını ortaya koyuyor. Bölünmenin bir tarafında elebaşı 'e bağlı grup, diğer tarafında ise örgütün iki numaralı ismi grubu yer alıyor. grubu ise güç dengesine göre hareket etme hesabıyla iki grubu izliyor.

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FİNANS VE İSTİHBARAT

Örgütün yüzden fazla ülkede milyarlarca dolarlık mal varlığı ve şirketleri bulunuyor. Ayrıca okullarında yetiştirdiği ve 'deki gibi kritik makamlara yerleştirdiği üst düzey isimlerin çocukları üzerinden örgüt büyük bir istihbarat ağına sahip.

Bu finans ve istihbarat gücüne sahip olma savaşının verildiğine işaret eden kaynaklar, grupların, bugüne kadar örgütü kullanan yabancı istihbarat servislerinden aldıkları desteği de kaybetmek istemediğine dikkat çekiyorlar.

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BİRBİRLERİNİ İHBAR ETTİLER

FETÖ içinde güç savaşına giren gruplar, birbirlerini de ele vermeye başladı.

Son dönemlerde Türkiye'de polise gelen yurtdışı kaynaklı ihbarlardan bazılarının, örgüt içinden yapıldığı değerlendiriliyor.

23 Ekim 2019'da örgütteki 'muhalif' grubun elebaşı Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un 'de yakalanmasına neden olan ihbar mailinin, FETÖ elebaşının yaşadığı ABD'den gelmiş olması; iki gün sonra 25 Ekim 2019'da, elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'in Beykoz'da yakalanmasını sağlayan mailin ise Mustafa Özcan'ın yaşadığı Almanya'dan gelmesi bu kapsamda değerlendiriliyor.

FETÖ elebaşının en yakınındaki isimlerden 'nin İzmir'de yakalanmasının da, birbirlerini ihbar etmenin son örneği olduğu belirtiliyor.



(Fotoğrafta Yusuf Bekmezci)

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YANINDAKİLER

Elebaşının yanında, Pensilvanya'daki çiftliği de yöneten Cevdet Türkyolu ile kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski genel müdürü ve örgütün Yunanistan sorumlusu olan Recep Uzunallı, örgütün Başyüceler şurasındaki Barbaros Kocakurt, istişare kurulu üyesi Yusuf Bekmezci ve siyasiler sorumlusu gibi isimler başı çekiyor.

'Uzun Cevdet' olarak bilinen Türkyolu, örgütün gayrimenkul zenginlerinden.

Örgütün 73 yöneticisinden biri olan Suat Yıldırım ile eski il sorumlusu , Selim kod adlı adliye sorumlusu Ahmet Çağlayan, molla grubundan Brezilya imamı Hamdullah , eski Türkiye imamı Mehmet Ali Şengül, Mesih kod adlı Gülen'in kardeşi Kudbettin Gülen, Kenya sorumlusu Bilal Karaduman, Ege sorumlusu Bekir Baz da Gülen'den yana ayrılan isimler arasında.

ÖZCAN GRUBU 'MUHALİF'

Özcan grubunda ise sözde yargı imamı Ahmet Kara, Asya sorumlusu Muammer Türkyılmaz, İsrail sorumlusu Harun Tokak gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca, İstanbul sorumlusu Ahmet Kırmiç, Bayram Murat, yöneticilerinden Menderes Demirci ve Şeref Zekai Kolak, örgütün Alevi sorumlusu Süleyman Sargın da Özcan'ın safında.



YEŞİL GRUBU BEKLİYOR

Bir başka grubun ise eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın firari Başkanı Mustafa Yeşil'in etrafında toplandığı; iki grubun çatışmasında kazanan tarafı görmeyi beklediği değerlendiriliyor. Bu grubun önde gelen isimleri arasında firari işadamları Akın İpek ve eski Tuskon genel sekreteri Mustafa Günay yer alıyor. (Kaynak: AKŞAM)

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orhan dengiz orhan dengiz

Yahudinin kopekleri FETO tek tek de olsa toplanacak ve hesap verecekler..

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 22.01.2020 10:08
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