Hava Kuvvetlerinin mühimmat çeşitliliği artıyor! HGK-83'ün testleri tamamlandı, kullanıma hazır
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen hassas güdüm kiti (HGK) çalışmalarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığının mühimmat çeşitliliği artırılıyor. HGK-83 güdüm kitinin kalifikasyon testleri tamamlandı, menzil atış testleri başarıyla gerçekleştirildi ve mühimmat seri üretime hazır hale getirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen HGK-83 güdüm kitinin kalifikasyon testleri tamamlandı, menzil atış testleri başarıyla gerçekleştirildi ve mühimmat seri üretime hazır hale getirildi.
10 METRE VURUŞ HASSASİYETİYLE GÖREV YAPIYOR
HGK-83, 1000 libre Mk-83 bombasıyla (yaklaşık 500 kilogramlık) hedefleri etkisizleştiriyor. Güdüm kiti, 15 deniz mili (yaklaşık 28 kilometre) menzile sahip bulunuyor ve 10 metre vuruş hassasiyetiyle görev yapıyor. HGK-83, ataletsel ölçü birimi ve küresel konumlama sistemi gibi güdüm donanımlarına sahip bulunuyor.
SORTİ VE PERSONEL GİBİ KABİLİYETLER SUNACAK
Güdüm kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti, bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme, karıştırmaya direnç, tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme, görev başına daha az bomba, sorti ve personel gibi kabiliyetler sunacak.
GÜDÜM KİTLERİNİN TESLİMATINA DEVAM EDİYOR
Farklı uçak bombaları için güdüm kiti geliştirme faaliyetlerini sürdüren SSB, eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerli imkanlarla geliştirilen güdüm kitlerinin teslimatına devam ediyor.
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