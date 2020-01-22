FETÖ'cü Enver Altaylı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek bin 159 kez görüştü!

FETÖ davasında tutuklanan FETÖ'cü eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek ile telefon trafiği yürüttüğü ortaya çıktı. Habere göre, Enver Altaylı ile Rasim Bölücek iki ayrı telefon hattından 1159 görüşme yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'a yönelik "kontrollü darbe" iddiasıyla rapor hazırlayan ve FETÖ davasında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı ve damadının da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında dava açtı.







(Fotoğrafta FETÖ'cü eski MİT mensubu Enver Altaylı)



ENVER ALTAYLI İLE RASİM BÖLÜCEK İLİŞKİSİ!



Enver Altaylı hakkında kabul edilen iddianamede dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. "Casusluk ve Örgüt yöneticiliği" suçlarından 35 yıla kadar hapsi istenen Altaylı'nın bazı siyasi parti genel başkanlarının FETÖ mensubu olduğu tespit edilen danışmanları aracılığıyla bu partilere etki etme faaliyetinde bulunduğuna dikkat çekildi.



Altaylı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu belirtilen Rasim Bölücek ile irtibatlarına yer verildi.





(Fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu ve Rasim Bölücek)

İKİ HATTAN GÖRÜŞME SAYISI BİN 159...

Yapılan incelemede, Altaylı'nın telefon rehberinde "Bölücek Rasim" diye kayıtlı telefon numarası ile bin 22 görüşme yaptığı belirtildi. Söz konusu görüşmelerin toplamda 2 gün 13 saat, 59 dakika ve 22 saniye olduğu tespit edildi. 767 görüşmenin şüpheli Altaylı'nın araması, 197 görüşmenin ise Rasim Bölücek'in araması olduğu kaydedildi. Altaylı'nın telefon rehberinde "Rasim Bölücek" ibaresiyle bir başka telefon numarasının kayıtlı olduğu, bu numarayla da 137 kez görüşme yapıldığı tespit edildi. İki hattan yapılan görüşme sayısının bin 159 olduğu ortaya çıktı. Kaynak: SABAH





