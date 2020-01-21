Son dakika: FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına operasyon
Son dakika haberine göre; FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i görevde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli 5'i ihraç, 11'i aktif görevde toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.
ŞÜPHELİLERİN FETÖ İLE BAĞI ORTAYA ÇIKTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB personeli 5'i ihraç, 11'i aktif görevde olan 16 şüphelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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