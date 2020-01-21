İngilizler'den küstah harita! Türkiye'de ayaklanma çıkacakmış

İngiltere merkezli Maplecroft danışmanlık şirketi dünyayı tedirgin edecek bir harita paylaştı. Şirket 2020'de ayaklanma yaşanacak 47 ülkeyi açıkladı ve Türkiye'yi de o ülkeler arasında gösterdi.

İngiliz Maplecroft yaşanabileceği ülkeleri gösteren "Siyasi Risk Haritası 2020" başlıklı veriler paylaştı. Şirketin yaptığı araştırmada; 2020 yılında siyasi karışıklık yaşanacak ve ayaklanma olacak 47 ülke yer aldı. Ayaklanma yaşanacak 47 ülke arasında Türkiye'nin yer alması da dikkat çekti.

GENİŞ ÇAPLI AYAKLANMALAR OLABİLİR

Miha Hribernik ve Sam Haynes imzalı çalışmada, 2019 yılında Lübnan, Şili, Haiti gibi ülkelerde başlayan geniş çaplı halk ayaklanmalarının 2020'de artarak devam edeceği belirtiliyor. Yılın ilk 6 ayında, 125 ülkenin 75'inde "halk ayaklanmaları riskinin artacağı" öngörülürken, kitlesel ayaklanmalara ilişkin "aşırı risk"in bulunduğu ülke sayısının geçen yıldan bu yana 12'den 20'ye çıktığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DE AYAKLANMALAR OLACAK

Araştırmaya göre; Irak, Şili, Hong Kong gibi ülkelerde yaşanan eylemler devam edecek. Türkiye'yle birlikte yeni ayaklanmaların olacağı ülkeler arasında; Sırbistan, Karadağ, Hindistan, Cibuti, Kazakistan ve Benin de yer aldı.

PROTESTOLAR ŞİDDETLENEBİLİR

Geçen yılın sonunda ayaklanmaların başlandığı Lübnan, Bolivya ve Şili'de ayaklanmaların şiddetlenebileceği belirtiliyor.