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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim Sanat Vakfı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BİLİM SANAT VAKFI AÇIKLAMASI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilgili yasa hükümleri gereğince, 'nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı'nın teslim alınarak, mahkeme tarafından atanıncaya kadar, 3 kişilik komisyon tarafından yönetileceğini açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan 'nin, Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile 1 yıl geçici süre ile faaliyetinin durdurulduğu ve üniversitenin idaresinin hami üniversite olarak 'ne bırakıldığı hatırlatıldı.

Açıklama şöyle sürdürüldü:

"Bugün, Bilim ve Sanat Vakfı'nın teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi, 2547 sayılı Yükseköğretim kurumunun ek 11'inci maddesinin 10'uncu fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir.) yerine getirilmiştir. Yapılan işlem yasanın amir hükmünün ifasından ibarettir. İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi bir hukukçu, bir gayrimenkul uzmanı ve bir de finans uzmanı olan 3 kişilik komisyon tarafından ifa edilecektir. Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem, Bilim ve Sanat Vakfı'nın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarını ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir."

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