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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Davos'a gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU DAVOS'A GİDECEK

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 21-24 Ocak 2020 tarihlerinde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından İsviçre'nin kentinde düzenlenecek “WEF 50. Yıllık Toplantısı”na katılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu WEF 50. Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere İsviçre'nin kentine gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 21-24 Ocak 2020 tarihlerinde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek "WEF 50. Yıllık Toplantısı"na katılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu Toplantı çerçevesinde, küresel gündemdeki güncel siyasi-ekonomik sınama ve fırsatlar üzerinde fikir alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Bakanımızın toplantı marjında Avrupa üzerine çeşitli oturumlar ile küresel gündemin üst sıralarında yer alan konulardaki oturumlara, ayrıca NATO'nun geleceği ve jeopolitik görünüm panellerine konuşmacı olarak iştirak etmesi ve toplantıya katılan bazı muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

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