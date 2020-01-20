Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde; İdlib ve Libya başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akar ile Şoygu görüşmesinde, İdlib ve Libya başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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