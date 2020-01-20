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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020
BAKAN AKAR, RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

, ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde; ve başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

, ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

yapılan yazılı açıklamada, Akar ile Şoygu görüşmesinde, ve başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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