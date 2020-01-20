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Rumlarda büyük telaşı! Yavuz burunlarının dibini kazacak!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
RUMLARDA TELAŞ! YAVUZ BURUNLARINNIN DİBİNİ KAZAK!

gemisi, ’de Kıbrıslı parselleyip kiraladığı 8 numaralı bölgede sondaja başlıyor. Rum yönetimi, “Türkler burnumuzun dibini kazıyorlar” diye telaşlandı. Yavuz, Ada’nın güneyinde ’nin verdiği ruhsat çerçevesinde çalışma yürütecek.

adasının batısında çalışmalarını tamamlayan sondaj gemisi, Kıbrıslı 13 parsele ayırarak İtalyan ENI ve ortaklığına kiraladığı 8 numaralı parselle kesişen bölgede kazı yapacak. Yavuz'un Rumların kiraladığı parselde çalışma başlatması Rum yönetiminin, " el koyuyor, burnumuzun dibini kazacaklar" paniğine yol açtı. Yavuz, Ada'nın güneyinde 'nin verdiği ruhsat çerçevesinde çalışma yürütecek.

8 NUMARALI PARSEL İLE ÜST ÜSTE GELİYOR

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in geçen hafta ilan ettiği Yavuz'un yeni görev yeri "Lefkoşa-1" parselinin 'neresi' olduğu Rumların paniğiyle ortaya çıktı. Türk tarafının "Lefkoşa-1" adı verdiği parsel, Rumların adanın güneyini 13 parsele ayırdığı bölgenin tam orta yerinde yer alan ve İtalyan ENI ve Fransız Total'in bu yıl sondaj yapmayı planladığı 8 numaralı parsel ile üst üste geliyor.

180 KİLOMETRE GÜNEYİNDE YER ALIYOR

Hürriyet'in haberine göre; Rumların tek yanlı parsellemesine tepki olarak KKTC'nin de parsellediği ve 'G' bölgesinde yer alan Lefkoşa -1 parseli, Limasol kentinin yaklaşık 180 kilometre güneyinde yer alıyor. KKTC'nin parseli, Rumların 8 numaralı parselinin yaklaşık 3'te 2'si ile kesişiyor. Yavuz, 24 Mayıs'a kadar sondaj yapacak.

AKSOY: 8 NUMARADA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da 'nin "Türkiye Yavuz'u doğu 'de yeni bir göreve gönderdi" açıklamasına yanıt verirken Yavuz'un cuma günü üçüncü sondaj faaliyeti için 8 numara ruhsat sahasına intikal ettiğini belirtti. Bu sahada Kıbrıs Türklerinin de en az Kıbrıs Rumları kadar hakkı olduğunu vurgulayan Aksoy, petrol ve doğal gaz bulunursa iki tarafın geliri paylaşacağını vurguladı.

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