20 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

ATM dolandırıcılarının Türkçe bilmedikleri ortaya çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
ATM FARELERİYLE İLGİLİ ŞOK GERÇEK!

’taki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde bulunan banka ’lerine kopyalama cihazı yerleştiren iki şahıs yakalandı. vatandaşı oldukları belirlenen ve konuşmayı bilmedikleri ortaya çıkan sahıslar cezaevine gönderildi. Söz konusu şahısların 71 kişinin kartını kopyaladığı ortaya çıktı.

'ta bulunan bir 'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren iki vatandaşı emniyetin operasyonuyla kıskıvrak yakaland��.

KAMERA DÜZENEĞİ YERLEŞTİRDİĞİ...

Olay 2 Ekim günü meydana geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yakınlarındaki bir ATM'ye 2 şapkalı şahsın şüpheli şekilde geldikleri ve ATM'ye kart kopyalama cihazı ve kamera düzeneği yerleştirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede söz konusu aparatların kopyalamam cihazı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olay yerini kontrol altına alarak söz konusu iki şahısın kopyalama düzeneğini geri almak için gelmelerini bekledi.

71 KİŞİNİN KARTI KOPYALANMIŞ

Akşam saatlerinde, iki şahıs yerleştirdikleri kopyalama aparatını almak için geldiğindeyse kendilerini bekleyen polisler hırsızları gözaltına aldı. Bankamatiğe yerleştirilen kart kopyalama aparatı incelendiğinde toplamda 71 kişinin bu durumdan mağdur olduğu ve kartlarının kopyalandığı belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyete götürülen şahısların Romanya uyruklu oldukları ve konuşamadıkları için ifadeleri tercüman aracılığıyla alınan iki şüpheli, suçlamaları reddetti. ATM kameralarından bankamatiğe kopyalama aparatı yerleştirdikleri tespit edilen iki kişi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 71 kişinin mağdur olduğu olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
İzmirli. İzmirli.

Elin roman'ı hala Türkiye'nin ne noktaya geldiğini anlayamıyor tabii. Eğitim şart. İçerde Türkçe öğrenirler belki.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2020 11:07
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN