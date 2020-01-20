ATM dolandırıcılarının Türkçe bilmedikleri ortaya çıktı!
İstanbul Beşiktaş’taki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde bulunan banka ATM’lerine kopyalama cihazı yerleştiren iki şahıs yakalandı. Romanya vatandaşı oldukları belirlenen ve Türkçe konuşmayı bilmedikleri ortaya çıkan sahıslar cezaevine gönderildi. Söz konusu şahısların 71 kişinin kartını kopyaladığı ortaya çıktı.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren iki Romanya vatandaşı emniyetin operasyonuyla kıskıvrak yakaland��.
KAMERA DÜZENEĞİ YERLEŞTİRDİĞİ...
Olay 2 Ekim günü meydana geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yakınlarındaki bir ATM'ye 2 şapkalı şahsın şüpheli şekilde geldikleri ve ATM'ye kart kopyalama cihazı ve kamera düzeneği yerleştirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede söz konusu aparatların kopyalamam cihazı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olay yerini kontrol altına alarak söz konusu iki şahısın kopyalama düzeneğini geri almak için gelmelerini bekledi.
71 KİŞİNİN KARTI KOPYALANMIŞ
Akşam saatlerinde, iki şahıs yerleştirdikleri kopyalama aparatını almak için geldiğindeyse kendilerini bekleyen polisler hırsızları gözaltına aldı. Bankamatiğe yerleştirilen kart kopyalama aparatı incelendiğinde toplamda 71 kişinin bu durumdan mağdur olduğu ve kartlarının kopyalandığı belirlendi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyete götürülen şahısların Romanya uyruklu oldukları ve Türkçe konuşamadıkları için ifadeleri tercüman aracılığıyla alınan iki şüpheli, suçlamaları reddetti. ATM kameralarından bankamatiğe kopyalama aparatı yerleştirdikleri tespit edilen iki kişi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 71 kişinin mağdur olduğu olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
Elin roman'ı hala Türkiye'nin ne noktaya geldiğini anlayamıyor tabii. Eğitim şart. İçerde Türkçe öğrenirler belki.cevapla 20.01.2020 11:07
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