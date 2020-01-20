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Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020
ZEVAL KELİMESİ, ESKİDEN GÜNÜN HANGİ VAKTİNİ BELİRTMEK İÇİN KULLANILIRDI?

Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? 20 Ocak Kim Olmak İster’de Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? 20 Ocak Kim Olmak İster'de Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?

A: Sabah

B: Öğle

C: Akşam

D: Gece

Doğru cevap: Öğle (B)

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