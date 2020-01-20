Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? 20 Ocak Kim Milyoner Olmak İster’de Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? 20 Ocak Kim Milyoner Olmak İster'de Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? izleyiciler yanıt arıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?

A: Sabah

B: Öğle

C: Akşam

D: Gece

Doğru cevap: Öğle (B)