Çin'de SARS benzeri "gizemli virüs"ten ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri "gizemli virüs"ten hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bilim dünyası virüsü tanımlamakta zorlanırken, her geçen gün virüsten etkilenen kişi sayısı da artıyor. Şu ana kadar sadece Uzak Doğu'da görülen ve "gizemli virüs" olarak kayıtlara geçen hastalığın dünyaya yayılmasından endişe ediliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, SARS benzeri "gizemli virüs" hafta sonu Vuhan'da 136, Pekin'de 2 ve Guangdong eyaletinde bir kişide daha tespit edildi.