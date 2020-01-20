Şırnak'ta 583 terör mağduru yeni evine kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 583 aileye evleri teslim edildi. Kuraya katılan Sedat Şat ise uzun süredir bugünü beklediklerini belirterek, Gazipaşa Mahallesindeki evinin teröristlerin saldırısı sonucu yıkıldığını belirterek, "4 yıldır çok büyük sıkıntılar çektik. Dairelerimize kavuşacağımız için mutluyuz." diye konuştu.

Şırnak Gençlik Merkezi Salonu'nda İsmetpaşa ve Dicle mahallelerinde yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar 2 bin 824 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerin konutlara bir hafta içerisinde taşınabileceğini ifade eden Eren, "Bugün 6. etap kurasını çekiyoruz. Vatandaşlarımıza yeni evleri hayırlı olsun. Nisan ayı sonuna kadar tüm konutları teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.

AİLELER MUTLU

Kuraya katılan Sedat Şat ise uzun süredir bugünü beklediklerini belirterek, Gazipaşa Mahallesindeki evinin teröristlerin saldırısı sonucu yıkıldığını belirterek, "4 yıldır çok büyük sıkıntılar çektik. Dairelerimize kavuşacağımız için mutluyuz." diye konuştu.