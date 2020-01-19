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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Pompeo görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BERLİN'DE POMPEO GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Çavuşoğlu, 'de 'li mevkidaşı Mike ile görüştü. Ayrıca, Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de temasta bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.
Çavuşoğlu, Berlin'de Dışişleri Bakanı Mike ile bir araya geldi.



Ayrıca, Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de temasta bulundu.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya konulu Berlin Zirvesi'nin hazırlıklarını ve Akdeniz'de iş birliğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.

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