Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Pompeo görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin'de ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Ayrıca, Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de temasta bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Çavuşoğlu, Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.







Ayrıca, Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de temasta bulundu.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya konulu Berlin Zirvesi'nin hazırlıklarını ve Akdeniz'de iş birliğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.