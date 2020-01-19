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Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya'ya gitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, ALMANYA'YA GİTTİ

Başkan , Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'ya gitti.

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki basın toplantısının ardından, saat 10.45'da "TC-TRK" uçağıyla 'e hareket etti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valisi Ali Yerlikaya, 1. ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı , İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Türkiye'nin Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Berlin'e gitti.

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