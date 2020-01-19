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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik açıklamalar: İlk kez 81 ilde...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
BAKAN SELÇUK'TAN KRİTİK AÇIKLAMALAR: İLK KEZ 81 İLDE...

, "Milli Eğitim Bakanlığı, ilk kez 81 ilde destekleme ve yetiştirme kurslarında Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dilde öğrenci başarısını araştırdı" dedi.

, "Milli Eğitim Bakanlığı, ilk kez 81 ilde destekleme ve yetiştirme kurslarında Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dilde öğrenci başarısını araştırdı" açıklamasında bulundu.

"180 BİN 177 ÖĞRENCİ KATILDI"

Selçuk, "Eş zamanlı olarak 2 bin 347 okulda uygulanan ve sorunsuz şekilde tamamlanan araştırmaya tekil 180 bin 177 öğrenci katıldı. Aynı öğrenci birden fazla araştırmaya katılabildiği için ders temelli katılımcı öğrenci sayısı 310 bin 76'ya çıktı" dedi.

"KURSLARIN VERİMLİLİĞİ GÖRÜLECEK"

Bakan Ziya Selçuk, "Çok kapsamlı bir araştırma oldu. Sonuçlara yönelik değerlendirme devam ediyor. Değerlendirme sonunda bu kurslarımızın verimliliğini görmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.

"DESTEK SAĞLANACAK"

Öte yandan Selçuk, "Kursların öğrencilerimizin başarılarına etkilerini ve dolayısıyla kursların etkinliğini artırabilmek için gerekli destekleri sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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