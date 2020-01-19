19 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP'li başkandan milletvekilinin kızına ihale kıyağı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2020
CHP'Lİ BAŞKANDAN MİLLETVEKİLİNİN KIZINA İHALE KIYAĞI

'ün ’li Başkanı ilk olarak kendi kardeşi ’yi müdürü yapmış, gelen tepkiler üzerine kardeşinin işine son vermişti. Başkan Köse'nin şimdi de CHP ’un kızına ihale kıyağı çektiği ortaya çıktı.

'ün 'li Safranbolu Belediyesi'nde sular durulmuyor. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı olan ilk olarak kendi kardeşi 'yi müdürü yapmış, gelen tepkiler üzerine kardeşinin işine son vermişti. Başkan Köse şimdi de CHP 'un kızına ihale kıyağı çekti. İhaleye tepkiler durulmayınca hem Başkan Köse hem de milletvekili Aksoy kendilerini savunmak zorunda kaldı.

KENDİLERİNİ SAVUNDULAR
Başkan Köse, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un milletvekili olduktan sonra da kızına devrettiği, Turuncu adlı ve Güvenliği şirketine ihale verdi. CHP'li İş Sağlığı ve Güvenliği ihalesini, CHP'li vekilin kızının firmasına vermesi tepki çekti. Başkanı Köse, konu ile ilgili sorularımıza "Açık, şeffaf bir ihale olmuştur. Bu bir ihaledir. Hak eden kim ise o kazanmıştır. Biz ihale girenlere şunun yakınları, bunun firması diye bakmayız" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Aksoy ise "Karabük'te ihaleye giren üç firmadan en düşük teklifi kızımın şirketi verdi. Benim kızım bu işten para kazanıyor. Benimle bir alakası yok" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YARDIMCISINA AVUKATLIK İŞİ DE VERİLDİ
Öte yandan CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyenin devlet memuru ve kadrolu avukatı varken, CHP Karabük il Başkan Yardımcısı 'u dolgun ücretle işe aldı. Avukat Yaşar Koç'un belediyenin tüm birimlerini gizlice gezerek, mevcut işçileri işten atmak için deliller topladığı, görüntüler çektiği de öne sürüldü.

Sabah

CHP döneminde satılan Hoca Yusuf Camii için süreç başladı CHP DÖNEMİNDE SATILAN HOCA YUSUF CAMİİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN