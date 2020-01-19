CHP'li başkandan milletvekilinin kızına ihale kıyağı
Karabük'ün CHP’li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ilk olarak kendi kardeşi Zafer Köse’yi özel kalem müdürü yapmış, gelen tepkiler üzerine kardeşinin işine son vermişti. Başkan Köse'nin şimdi de CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un kızına ihale kıyağı çektiği ortaya çıktı.
Karabük'ün CHP'li Safranbolu Belediyesi'nde sular durulmuyor. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı olan Elif Köse ilk olarak kendi kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü yapmış, gelen tepkiler üzerine kardeşinin işine son vermişti. Başkan Köse şimdi de CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un kızına ihale kıyağı çekti. İhaleye tepkiler durulmayınca hem Başkan Köse hem de milletvekili Aksoy kendilerini savunmak zorunda kaldı.
KENDİLERİNİ SAVUNDULAR
Başkan Köse, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un milletvekili olduktan sonra da kızına devrettiği, Turuncu adlı İş Sağlığı ve Güvenliği şirketine ihale verdi. CHP'li Safranbolu Belediyesinin İş Sağlığı ve Güvenliği ihalesini, CHP'li vekilin kızının firmasına vermesi tepki çekti. Safranbolu Belediye Başkanı Köse, konu ile ilgili sorularımıza "Açık, şeffaf bir ihale olmuştur. Bu bir ihaledir. Hak eden kim ise o kazanmıştır. Biz ihale girenlere şunun yakınları, bunun firması diye bakmayız" dedi.
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Aksoy ise "Karabük'te ihaleye giren üç firmadan en düşük teklifi kızımın şirketi verdi. Benim kızım bu işten para kazanıyor. Benimle bir alakası yok" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN YARDIMCISINA AVUKATLIK İŞİ DE VERİLDİ
Öte yandan CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyenin devlet memuru ve kadrolu avukatı varken, CHP Karabük il Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Koç'u dolgun ücretle işe aldı. Avukat Yaşar Koç'un belediyenin tüm birimlerini gizlice gezerek, mevcut işçileri işten atmak için deliller topladığı, görüntüler çektiği de öne sürüldü.
Sabah
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