Başkan Erdoğan Mahir bebeğe altın taktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 2 sene önceki Berlin ziyaretinde Adlon Otel’de pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Erdoğan’ı bebeğiyle karşıladı. Başkan Erdoğan, bebeğe altın taktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl önceki Berlin ziyareti kapsamında bulunduğu Adlon Otel'de Erdoğan'a pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Başkan'nı bebeği ile karşıladı.
Berlin'de 2 yıl önce yaşanan karşılaşmada Başkan'nın Burak Şahin'e "En kısa zamanda sizden bebek bekliyorum" demesinin ardından Burak Şahin ve eşi Aylin Şahin, 2 sene sonraki Berlin ziyaretinde Erdoğan'ı minik yavrularıyla karşıladı. Otel girişinde karşılaştığı Şahin ailesiyle bir müddet sohbet eden Erdoğan, 2 aylık Mahir Ahmet Şahin'i kucağına alarak sevdi ve ona bir tam Cumhuriyet altını taktı.
Şahin ailesi Başkan Erdoğan'la fotoğraf da çektirdi.
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