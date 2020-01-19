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Başkan Erdoğan Mahir bebeğe altın taktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN MAHİR BEBEĞE ALTIN TAKTI

Başkan ’a 2 sene önceki ziyaretinde Adlon Otel’de pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Erdoğan’ı bebeğiyle karşıladı. Başkan Erdoğan, bebeğe altın taktı.

Başkan 'ın 2 yıl önceki ziyareti kapsamında bulunduğu Adlon Otel'de Erdoğan'a pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Başkan'nı bebeği ile karşıladı.

'de 2 yıl önce yaşanan karşılaşmada Başkan'nın Burak Şahin'e "En kısa zamanda sizden bebek bekliyorum" demesinin ardından Burak Şahin ve eşi Aylin Şahin, 2 sene sonraki Berlin ziyaretinde Erdoğan'ı minik yavrularıyla karşıladı. Otel girişinde karşılaştığı Şahin ailesiyle bir müddet sohbet eden Erdoğan, 2 aylık Mahir Ahmet Şahin'i kucağına alarak sevdi ve ona bir tam taktı.

Şahin ailesi Başkan Erdoğan'la fotoğraf da çektirdi.

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