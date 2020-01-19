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Başkan Erdoğan Almanya'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA'DAN AYRILDI

Başkan , Berlin'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile TSİ 21.15'te Türkiye'ye hareket etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu Berlin'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Tegel Havaalanı'nda, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Son dakika haberi: Libya Zirvesi’nde Başkan Erdoğan rüzgarı SON DAKİKA HABERİ: LİBYA ZİRVESİ’NDE BAŞKAN ERDOĞAN RÜZGARI

Erdoğan ile, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Berlin'den ayrıldı.

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