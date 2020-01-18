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Sabah yazarı Engin Ardıç yazdı: Balon Gaz kaçırıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
BALON GAZ KAÇIRIYOR! ŞİZOFREN KİTLENİN KOMEDİSİ

yazarı bugünkü köşe yazısında yeni siyasi parti hazırlıkları ve siyasi balona dönüşenlere dikkat çekerek "Bir kısım Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni her zaman olduğu gibi harikalar yaratıyor. gecesi "'yi kaçırdılar" söylentisini yayan şizofren kitle (uzaylıların kaçırdığını söyleyen manyak bile çıkmıştı), şimdi de yeni bir parti istiyor ama bu yeni partiye oy vermeyi düşünmüyor." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın yazısından öne çıkan satır başları:

seçmenleri arasında bir anket yapılmış, katılanların yüzde 40'ı yani yarıya yakını yeni bir partinin kurulması gerektiğini belirtmiş ama bu partiye oy vermeyeceğini de eklemiş. Öyleyse neden istiyorlar? Ruh hastası mı bunlar? Çok basit: 'ye zarar verir diye.
Bundan medet umacak kadar düştüler. Büyük umutları İmamoğlu'nun "henüz" aday olmayacağını da anladılar.

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