Sabah yazarı Salih Tuna: Eyvah mektubu bize iteledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul mektubuyla ilgili olarak "Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattığınızdan daha farklı şeyler var. Kendisi açıklarsa daha isabetli olur." dedi. Siyasette bu sıcak gelişme konuşulurken Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna konu hakkında bir yazı kaleme aldı ve "Yutkundu, boğazını temizledi "Size bir şey daha söyleyeyim mi" dedi. "Gündeme gelmezsek biteriz... Geçen sefer baş başa görüşmek istediğimde Erdoğan ne yaptı? Mansur Yavaş, Tunç Soyer falan, herkesi çağırdı. Senin onlardan ne farkın var demek istedi. Ben de farkımı ortaya koymak için ona şimdi 4 sayfalık mektup yazdım. Göreceksiniz, nasıl okutacağım ona o mektubu...Efendim maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubu okumadı. 'Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi açıklarsa daha isabetli olur' dedi. Yani? Mektubu bize iteledi efendim..." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkan satır başları:

Oturdular. Kısa bir sessizlikten sonra, "Çok üzülüyorum" dedi. Diğerleri, "Biz de üzülüyoruz" dediler.

Bir müddet koro halinde üzüldüler. İçlerinde en yaşlı olanı, "7 ay böyle geçti, daha ne kadar böyle devam edecek, bir şeyler yapmalıyız," dedi. "Yapalım!.." diye ünlediler. Çok geçmeden "ne yapalım" dercesine birbirlerinin yüzüne baktılar. Neden sonra biri atıldı, "Temel atmama töreni mi yapsak?.." dedi.

Ve, muhabbet akmaya başladı:

- "Onu yaptık, pek randıman alamadık..."

- "Bu sefer yaprakları karıştırmazsınız tam randıman alabiliriz efendim..."

- "Yapraklarla alakası yok. Geçmiş bitmiş işin hesabı o kadar oluyor. Güncel olması lazım. Bunun için de AKP'nin yeni bir - temel atması lazım ki biz de 'temel atmama töreni' yapalım..."

- "AKP yapamaz efendim, malumunuz İBB bizde..."

- "Onlar yapamazsa biz yaparız, sonra da karşı çıkarız..."

- "Madem karşı çıkıyoruz neden yapıyoruz?"