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Darbeci Hafter'in sözcüsünden tehdit: Türk askerlerinin sonu gelecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
HAFTER'İN SÖZCÜSÜNDEN TÜRKİYE'YE ALÇAK TEHDİT!

'da meşru yönetime karşı darbe girişiminde bulunan darbeci Hafter'in emri altındaki ordunun sözcüsü Ahmed el-Mismari, 'yi tehdit eden küstah ifadeler kullandı. Henüz Türk askerinin güzüyle tanışmayan Mismari, ", Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek. Trablus sahillerinde " sözlerini kullanma cüretinde bulundu.

komutasındaki Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 'nin olası askeri müdahalesi ve Zuveytine'de bulunan kuyusunun, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne () gelir sağladığı gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

'in aktardığına göre düzenlediği basın toplantısında "Öfkeli kitleler petrol sahalarında üretimi durdurdu" diyen Mismari, ", Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek" dedi.

"TÜRK ASKERİNİN SONU GELECEK"

Türkiye tarafının UMH'ye destek için Libya'ya asker gönderme yönündeki kararına bir kez daha tepki gösteren Mismari, "Trablus sahillerinde " diye konuştu.

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