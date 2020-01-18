Darbeci Hafter'in sözcüsünden tehdit: Türk askerlerinin sonu gelecek
Libya'da meşru yönetime karşı darbe girişiminde bulunan darbeci Hafter'in emri altındaki ordunun sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'yi tehdit eden küstah ifadeler kullandı. Henüz Türk askerinin güzüyle tanışmayan Mismari, "Genel Komutanlığımız, Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek. Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek" sözlerini kullanma cüretinde bulundu.
Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'nin olası askeri müdahalesi ve Zuveytine'de bulunan petrol kuyusunun, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) gelir sağladığı gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.
"ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"
Sky News'in aktardığına göre düzenlediği basın toplantısında "Öfkeli kitleler petrol sahalarında üretimi durdurdu" diyen Mismari, "Genel Komutanlığımız, Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek" dedi.
"TÜRK ASKERİNİN SONU GELECEK"
Türkiye tarafının UMH'ye destek için Libya'ya asker gönderme yönündeki kararına bir kez daha tepki gösteren Mismari, "Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek" diye konuştu.
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