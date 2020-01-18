Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta hainlerle ayın kullandı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan raporun tamamlandığını söyledi. Bahçeli, “AK Parti’de 120, 180 arasında By-Lock kullanan var” diyen Kılıçdaroğlu’na “Bunları açıkla, açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız” çağrısı yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün MHP muhabirleriyle yaptığı sohbette açıklamalarda bulundu. Partisinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırladığı raporun tamamlandığını belirten Bahçeli, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Raporda CHP liderinin FETÖ, PKK/PYD'ye destek veren sözlerinin yer aldığını kaydeden Bahçeli, o siyah kaplı dosyada yer alan bazı detayları şöyle paylaştı:
SİYAH KAPLI DOSYADA...
* Mesela demiş ki, 'YPG ve PKK bize mi saldıracaktı'. Ne demek bu? Sana saldırmayacaksa devlete saldırmasını makul mü görüyorsun?
* Kılıçdaroğlu, "YPG vatanını kurtarmak isteyen oluşum" demiş. Bu laf Demirtaş'ın kullandığından çok mu hafif?
* Kılıçdaroğlu, "Piknik yapan teröristleri niye vuruyorsunuz" demiş. Bunların sofralarında Kalaşnikof mu var, mermi mi var.
* Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ın hapiste ne işi var?" demiş. Doğru, hapiste ne işi var. Tiyatro dururken orada ne işi var.
* CHP Adana mitinginde Kılıçdaroğlu, FETÖ'den hapiste bulunan kişilerle ilgili "Bir grup gazetecinin ismini okuyacağım hep beraber burada diyelim tamam mı?" dedi. Bu nasıl bir üsluptur. Burası Harp Okulu'nun birinci sınıfı mı, Harp Okulu'nun açılış töreni midir?
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
* Kılıçdaroğlu 3 Nisan 2017 tarihinde İstanbul'da medya temsilcileriyle yaptığı konuşmada, "By-Lock'çu vekiller açıklansın. AK Parti'de 120, 180 arasında By-Lock kullanan var. 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. Saat 20.00'da darbe mi olurdu. By-Lock'çu vekillerin açıklanmaması kontrollü darbe tezini güçlendiriyor." dedi. Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki By-Lock'çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, Gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz. Bu rapor, o rapordur arkadaşlar.
Kaynak:Sabah
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