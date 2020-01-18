İlaç lobisinden büyük skandal! Karaborsaya çıkardılar

Gözünü para hırsı bürüyen uluslararası firmalar, ecza depolarıyla işbirliği yaptı. Şubat'taki zam öncesinde ilaç karaborsasına yol açtı. Gripten şeker, kolesterol ve tansiyona kadar tam 150 kalem ilacı sakladı. Vatandaş eczanelerden eli boş dönmek zorunda kaldı.

Gözünü para hırsı bürüyen uluslararası firmalar, ecza depolarıyla işbirliği yaptı. Şubat'taki zam öncesinde ilaç karaborsasına yol açtı. Gripten şeker, kolesterol ve tansiyona kadar tam 150 kalem ilacı sakladı. Vatandaş eczanelerden eli boş dönmek zorunda kaldı.



YÜZDE 25 HAKSIZ KAZANÇ

Euro kuruna bağlı olarak ilaca 20 Şubat'ta yüzde 15-25 arası zam yapılacak. FİRMALAR, 100 liralık bir kutu ilaçtan 25 liraya varan haksız kazanç sağlayacak.







VATANDAŞA ACI İLAÇ!

Yüksek kazanç hırsıyla hareket eden firmalar, yaklaşan zam toplantısı öncesi piyasaya ilaç vermeyi kesti. 150 ilaç piyasada bulunamıyor.

İlaç firmaları, her yıl olduğu gibi yine vatandaşın sağlığı pahasına aynı oyunu sahneye koydu. Yüksek kazanç hırsıyla, Şubat'ta yapılacak zam öncesi piyasaya ilacı kestiler. Şubat ayında kur ayarlamasıyla zamlanacak ilaçlardan daha fazla kazanmak adına özellikle kış döneminde hastalığa bağlı talebi artan grip ilaçlarıyla kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan tansiyon, şeker, kolestrol ilaçlarını piyasaya vermeyen ilaç firmaları ile bazı depolar, hastaları mağdur etti. Yaklaşık 150 ilaç piyasada yok. Yüzde 15-25 arası yapılması beklenen zamla, 100 liralık bir ilacın fiyatı 15-25 lira artacak. Bu da 100 kutuda bin 500-2 bin 500 lira demek. Zamlı fiyatlar ilaç firmaları için ciddi kazanç kapısı anlamına geliyor.







ARTIŞ 20 ŞUBAT'TA

Fiyat Değerlendirme Komisyonu, özellikle yurt dışından gelen ve ithal olan ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunu geçen yıl yapılan yüzde 26.4'lük artışın ardından 3.40 liraya yükseltmişti. Bu yıl yine 20 Şubat itibarıyla ilaç kuruna zam gelecek.

Kaynak: Takvim