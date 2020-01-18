İBB, Ümraniye’ye ekmek vermiyor

Göreve geldiği günden beri skandal adımlarla adından söz ettiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun her geçen günde bir yalanı ya da rezaleti ortaya çıkıyor. Ümraniye Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, İBB'nin Ümraniye'ye ekmek vermediğini açıkladı.

İBB, Ocak ayı 2. bileşimi Meclis 1'inci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında yapıldı. Meclisin başlamasıyla Ümraniye Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer Başkanlık makamına cevaplaması amacıyla bir soru önergesi verdi.

EKMEK DAĞITMA PROTOKOLÜ

Yavuz Selim Tuncer'in verdiği soru önergesi, İBB ile Ümraniye Belediyesi tarafından imzalanan ekmek dağıtma protokolünün neden iptal edildiği yönündeydi.

ÜMRANİYE'YE EKMEK VERMİYOR

Tuncer, "Yıllardır Ümraniye Belediyesi olarak ilçedeki maddi durumu yetersiz ailelere Halk Ekmek aracılığıyla ekmek dağıtıyorduk. Yaklaşık 2 bin 500 aileye günlük 6 bin 100 adet ekmek dağıtılıyordu. Ancak 1 Ocak itibarıyla İBB Ümraniye Belediyesi ile sözleşme yenilemedi. 16 gündür Ümraniye'deki aileler ekmek alamamaktadır. Bunun günahı CHP'li yönetime aittir. Ben bunun nedeninin araştırılmasını ve cevaplanmasını istiyorum" dedi.

"HİÇBİR HİZMETİ YOK..."

Tuncer sosyal medyada yaptığı açıklamada ise, "İstanbul'da görevde bulunduğu altı buçuk aylık süreçte hiçbir hizmet de bulunmaması yetmiyormuş gibi 1 Ocak'tan itibaren Ümraniye Belediyesi ile Halk Ekmek arasında bulunan ekmek anlaşmasını feshedip edip ekranlarda 16 milyonun başkanıyım diyen imamoğlu 2.500 ailenin vebali senin elinde." ifadelerine yer verdi.