HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman’ın “çöp” vurgununu görevlendirilen Başkan Vekili ortaya çıkardı
Görevden alınan HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman’ın belediyeyi haksız zarara uğratan “çöp” oyunu yapılan incelemeler sonrası ortaya çıktı. Cihan Karaman’ın “Çöp Toplama İşi” üzerinden Hakkari Belediyesi’ni haksız yere zarara uğrattığı yapılan denetimlerle belgelendi.
31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra göreve başlayan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın ilk işi çöp toplama ihalesi oldu. Hakkâri'nin 3 yıllık çöp toplama işini 13 milyon 368 bine adrese teslim ihaleye çıktı. Ancak terör örgütüne destekten dolayı görevden uzaklaştırılınca yerine atanan başkan vekili ihaleyi mercek altına aldı. Yapılan incelemede ihalenin adrese teslim ihale olduğu anlaşıldı ve ihale iptal edildi. Yeni görevlendirilen belediye başkanı aynı işi 3 yıllığına 7 milyon daha aşağı rakamla 5 milyon 925 bin 600 liraya ihale etti.
125 BİN TL YAPILAN İŞİ 284 BİN TL'YE YAPTIRDI
31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra göreve başlayan HDP'li Cihan Karaman, Hakkari sokaklarının "Çöp Toplama İşi"ni pazarlık usulü ile aylık 284 bin 700 liraya yaptırmaya başladı. Oysa aynı iş 2016 yılında, HDP'li Hakkari Belediye Başkanın yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen dönemin Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim zamanında aylık 125 bin TL karşılığında yaptırılıyordu. HDP'li Karaman'ın hiçbir gerekçe göstermeden aynı işi yüzde 228 daha fazlasına verdiği tespit edildi.
7 MİLYON ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Yine Cihan Karaman döneminde Hakkari Belediyesinde çöp toplama işi için 36 aylığına (yani 3 yıllık) 13 milyon 368 bin yaklaşık maliyetle ihaleye çıkıldı. Ancak Karaman'ın terör nedeniyle görevden uzaklaştırılması üzerine yeni görevlendirilen Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık tarafından bu ihale için hazırlanan teknik şartname ve idari şartname incelendi. Yapılan inceleme sonrası ihalenin adrese teslim ihale olduğu anlaşıldı ve Kamu İhale Kurumu (KİK) ilanındayken iptal edildi. Aynı iş 3 yıllığına 7 milyon daha az bir rakamla 5 milyon 925 bin 600 liraya ihale edildi.
TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN TUTUKLANAN KAYINBİRADERİNİ İŞE ALDI
Cihan Karaman'ın silahlı terör örgütüne üye olmak, terör amaçlı propaganda yapma ve görev yaptırmamak için direnme suçlarını işlediği gerekçesiyle farklı tarihlerde tutuklanan kayınbiraderi S.Ç'yi işe aldığı tespit edildi. S.Ç'nin ayrıca terör örgütleriyle irtibatlı olarak Öz Savunma Birliği (ÖSB) yapılanmasında faliyet gösterdiği, terör örgütünden aldığı talimatları örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içeresinde faaliyet gösteren şahıslara ilettiği ve eylem yapmaları için maddi destekte bulunduğu öğrenildi.
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