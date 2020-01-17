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Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said Türk çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
YENİ SULTAN TÜRK ÇIKTI!

bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Heysem bin Tarık bin , Umman'ın yeni sultanı oldu. Said'in annesinin Türk olduğu ifade edildi.

Arap basında yer alan haberlere göre, yeni Umman Sultanı Heysem'in babası Tarık bin 1920 yılında 'da doğdu.Yeni Sultan'ın babasının hala hayatta olduğu ve şu anda yaklaşık 100 yaşında olduğunu açıklandı.

TÜRK OLDUĞU İFADE EDİLDİ

'ın haberine göre; Arap medyası, "Tarık Bin Teymur" un 1920 yılında İstanbul'da ve annesinin de Türk olduğu ifade edildi. Birkaç gün önce, Sultan Heysem bin Tarık, rahmetli bin Said'in vefatının ardından, Umman'ın dokuzuncu sultanı olarak yemin etti.

ALTI ARAP ÜLKESİNDE ULUSAL YAS İLANI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayarak ülkelerinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

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