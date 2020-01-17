8 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran İran'nın dini lideri Hamaney'den Trump'a çok sert sözler: Soytarı
Kasım Süleyman'nin hava saldırısında sonra savaşın eşiğine gelen İran ile ABD arasında kriz tırmanıyor. Sekiz yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran İran dini lideri Ali Hamaney, dünyanın canlı yayında takip ettiği vaazda ABD Başkanı Trump için "Soytarı" ifadesini kullandı.
ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'da 8 yıl sonra bir ilk yaşandı. İran'daki en yetkili isim olan dini lider Ali Hamaney Cuma namazına imamlık etti. Dünyanın en büyük camileri arasında yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kılınan Cuma namazına binlerce İranlı eşlik etti. Hamaney, burada binlerce İranlıya vaaz verdi.
Kasım Süleymani suikastı sonrası ABD'ye karşı intikam yeminleri eden ve sık sık öfkeli açıklamalarda bulunan Hamaney, burada açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Hamaney'in hedefinde ABD Başkanı Donald Trump vardı.
HAMANEY'DEN TRUMP'A: SOYTARI
Dünyanın en büyük camilerinden Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde sekiz yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran dini lider Hamaney, ABD Başkanı Trump'a yönelik sert ifadeler kullandı. Irak'taki Amerikan üslerine gerçekleştirilen misillemeyi 'Allah'ın günü' olarak tanımladı ve saldırının ABD'nin imajını havaya uçurduğunu belirten Hamaney, dünyanın canlı yayında takip ettiği vaazda Trump için de "Soytarı" ifadesini kullandı.
8 YIL ÖNCE KILDIRMIŞTI
Hamaney, Cuma namazını en son İslam Devrimi'nin 33'üncü yıl dönümü münasebetiyle 2012'de kıldırmıştı. ABD merkezli düşünce kuruluşu The Washington Institute for Near East Policy'den Mehdi Halacı, dini liderin ancak önemli bir mesaj vermek istediği zamanlarda Cuma namazını kendisinin kıldırdığını ve bu açıdan sembolik açıdan çok önemli bir hareket olarak görüldüğünü söyledi.
Halacı, İranlı liderlerin Cuma namazını kıldırma ve hutbe verme işini genellikle güçlü hitabete sahip imamlara yaptırmayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.
EN SON "ARAP BAHARI" ZAMANI HUTBE VERMİŞTİ
BBC Farsça'dan Kasra Naji, Hamaney'in en son Cuma namazını kıldırdığı zaman Arap Baharı'nın en yoğun günlerinin yaşandığına dikkat çekti.
Naji, "O dönemde, hutbeyi Arapça vererek, Arap dünyasında da duyulmasını sağlamıştı. Arap coğrafyasında yaşananları İslami Uyanış olarak nitelendirerek, olaylara yön vermek istemişti. Ancak başaramadı" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye şehitlerini sonsuzluğa uğurladı
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı!
- Kanal İstanbul hakkında flaş gelişme
- Zehir tacirlerine baskın!
- Adil Öksüz'ün ByLock yazışmalarından korkunç detaylar
- Taha Kemal ve ailesi tedavi için İstanbul'a geldi
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması |Video
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na net mesaj: İsimleri ver yoksa...
- Yeni sultan Türk çıktı!
- Bakan Kurum açıkladı: Olaya el koyarız!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?