Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 17.01.2020
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.
YAKALANDILAR
Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla yakalandı.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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