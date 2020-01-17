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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020
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'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı adreslerde madde satışı yapıldığını tespit etti.

YAKALANDILAR

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, " kullanmak ve satmak" suçlamasıyla yakalandı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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