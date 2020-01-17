Son dakika: FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 176 şüpheliden 145’i gözaltına alındı. Şüphelilerden 105’i tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
14 Ocak günü İzmir merkezli 49 farklı il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 108'i muvazzaf toplam 176 asker şahıs (143'ü Üsteğmen, 33'ü Teğmen rütbesinde) şüpheliye yönelik İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlenmişti.
145 KİŞİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında şüphelilerden 145'inin yakalandığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden 1'inin değişen delil durumuna göre kolluk biriminden serbest bırakıldığı, 39'unun etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından bahisle serbest bırakıldığı öğrenildi.
Eş zamanlı operasyon tarihinden bugüne kadar işlemleri tamamlanan 105 şüphelinin de bugün tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimlikleri'ne sevk edildiği belirlendi.
45 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU
Tutuklama istemiyle sevk edilen şüphelilerden 6'sının sabit hat örgütsel irtibatını kabul etmekle birlikte yetersiz beyan veren itirafçı konumunda olduğu saptandı. 45 şüphelinin itirafçı olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 30 şüpheli firari olurken muvazzaf şüphelilerin tamamı ilgili Komutanlıklarınca açığa alındı.
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