İzmir'de halkın parasıyla saltanat!
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 katamaran ve 4 yolcu gemisi dururken, 10 gemi daha kiralamak için ihaleye çıkıyor CHP’li Başkan Tunç Soyer’in 10 gemiyi resepsiyonlar ve körfezdeki etkinliklerinde kullanacağı belirtildi
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok konuşulacak bir israfa daha imza attı.
Soyer, iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan İZDENİZ bünyesinde belediyeye ait 15 katamaran cinsi gemiyi tam kapasite çalıştırmak yerine 4 adet kiralık yolcu teknesi daha almıştı. Soyer'in yolcu taşımacılığı için 117 milyon euroya satın aldığı katamaran tekneler iskelede beklerken, yerine 1 yıl süreyle 15 milyon TL maliyetle 4 adet yolcu vapuru kiralaması büyük tepki çekmişti. Soyer şimdi de 10 gemi daha kiralamak için harekete geçti. CHP'li başkanın 10 gemiyi özel misafirlerine vereceği resepsiyonlarda ve körfezde yapılacak etkinliklerde kullanacağı öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi Protokol Şube Müdürlüğü tarafından çıkılan ihale için teklifler 15 Ocak'ta alındı.
İzmir'in kangrene dönmüş altyapı, Körfez kirliliği, koku ve trafik sorunları yerinde sayarken, müteahitlere hak edişlerini ödenemezken 10 gemi için yapılan ihaleşe çıkılması skandal olarak nitelendirildi.
İSRAFA TEPKİ
Yaşananlara tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'i sert bir dille eleştirdi. Hızal, "Şehirdeki sorunları ve belediyenin borçlarını göz ardı ederek davet ve organizasyonlar için gemi kiralamak keyfi harcama değil de nedir? 'Vatandaşı yerinde dinleyeceğim' diyerek seyyar makam projesi geliştiren ama 10 ayda birkaç defa kullanan Soyer, gemileri 'Onların da belediye başkanıyım' dediği flamingoları yerinde dinlemek için mi alıyor? Böyle anlamsız yerlere bu kadar çok para harcayacağına körfez temizliğine bütçe ayırıp, 3 yıl içinde körfezde yüzme vaadine sahip çıksın. İzmir'in arka sokaklarına hizmet götüreceğinin taahhüdünü veren Soyer, artık bu pervasız harcamaların yerine verdiği sözleri yerine getirsin. Kiralayacağı gemilerde vereceği davetlere uygun, kendisinin de çok yakından bildiği Şato başta olmak üzere şehrimizde çok güzel yapılar var, bunları değerlendirsin" diye konuştu.
Sabah
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