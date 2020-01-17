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Şehit Esma Çevik'in adı parkta yaşayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
ŞEHİT ESMA ÇEVİK'İN ADI ORADA YAŞAYACAK

’ta PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Üstçavuş ’in isminin verildiği park ’da düzenlenen tören ile açıldı.

Belediyesi tarafından Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka 'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş 'in ismi verildi. Park düzenlenen tören ile hizmete açıldı.



ESMA ÇEVİK'İN ANNESİ VE SİLAH ARKADAŞLARI KATILDI

Törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, silah arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı.

Bomba imha uzmanı şehit Astsubay Esma Çevik’in son görüntüsü BOMBA İMHA UZMANI ŞEHİT ASTSUBAY ESMA ÇEVİK’İN SON GÖRÜNTÜSÜ

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