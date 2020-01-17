Şehit Esma Çevik'in adı parkta yaşayacak

Şırnak’ta PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik’in isminin verildiği park Bayrampaşa’da düzenlenen tören ile açıldı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi. Park düzenlenen tören ile hizmete açıldı.





ESMA ÇEVİK'İN ANNESİ VE SİLAH ARKADAŞLARI KATILDI



Törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, silah arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı.