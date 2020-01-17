17 Ocak 2020, Cuma
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Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

'ta 'ye gelecek olan Angela , Başkan ile 'da görüşecek. Ziyaret çerçevesinde Merkel ve Başkan Erdoğan Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına da katılacak.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 'in Başkan ile 'da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.

AÇILIŞA KATILACAKLAR

Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti.

EKONOMİ ÇEVRELERİYLE GÖRÜŞECEK

Bunun yanında, Merkel'in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, 'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.

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