Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.

AÇILIŞA KATILACAKLAR

Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti.

EKONOMİ ÇEVRELERİYLE GÖRÜŞECEK

Bunun yanında, Merkel'in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.