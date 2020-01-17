Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor
24 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşecek. Ziyaret çerçevesinde Merkel ve Başkan Erdoğan Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına da katılacak.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.
AÇILIŞA KATILACAKLAR
Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti.
EKONOMİ ÇEVRELERİYLE GÖRÜŞECEK
Bunun yanında, Merkel'in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı
- "İstemezük" zihniyeti çatlayacak! İlk yılında büyük başarı
- Selçuk Bayraktar, Akıncı'ya karne verdi!
- Fişleme skandalı patladı! Geri vites yaptılar
- 1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var?
- Doğa Koleji ile ilgili önemli gelişme
- Hafter, Yunan'ın eteğine sığındı!
- Şehit Esma Çevik'in adı orada yaşayacak
- Kuzey Irak'ta bir askerimiz şehit oldu
- Hafter Putin'e mektup yazdı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!
- Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?
- 1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!