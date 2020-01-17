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AK Parti'den hileli gıdalarla ilgili son dakika açıklaması: Yeni kanun teklifi TBMM'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
AK PARTİ'DEN FLAŞ HAMLE! HİLELİ ÜRÜN SATANLAR...

Son dakika haberi... AK , ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK , ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak." diye konuştu.

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