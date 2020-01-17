Rekabet Kurumu'ndan 4 posta ve kargo firmasına para cezası
Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına müşteri paylaşımı yapıp kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 61 milyon 400 bin 720 lira para cezası kesti.
Kanunu ihlal edip etmediklerine yöneli soruşturma yürüten Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61 milyon 400 bin 720 lira ceza kesti.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Posta/kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
CEZA KESİLDİ
16.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;
DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.
TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.
UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.
Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.'nin
4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İmamoğlu'na kızdı 'profesör' unvanını sildi
- Başkan Erdoğan cuma sonrası çocuklara oyuncak dağıttı
- Obez terörist böyle taşındı!
- Şanlıurfalı şehide veda!
- AK Parti'den flaş hamle! Hileli ürün satanlar...
- Bakan duyurdu: 3 katını kazanacağız
- Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Hepsi etkisiz hale getirildi
- İstanbul karne trafiği! Yola çıkacaklar dikkat
- Sınırda hareketli dakikalar! Çadırlar kuruluyor...
- Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?