Rekabet Kurumu'ndan 4 posta ve kargo firmasına para cezası

Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına müşteri paylaşımı yapıp kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 61 milyon 400 bin 720 lira para cezası kesti.

Kanunu ihlal edip etmediklerine yöneli soruşturma yürüten Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61 milyon 400 bin 720 lira ceza kesti.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Posta/kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

CEZA KESİLDİ

16.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.

UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.'nin

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildi.