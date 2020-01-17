İstanbul trafiğinde karne yoğunluğu! İstanbul yol durumu
İstanbul’da okulların kapanması ile birlikte yarıyıl tatili trafiği de başladı. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne alıp tatile girmesiyle birlikte trafik yoğunluğu başladı. İşte İstanbul trafiğinde son durum.
Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı. Bugün, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne almasıyla birlikte tatillerini il dışında geçirmek isteyen aileler erken saatlerde yola çıktı.
YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ
Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.
YÜZDE 70'E ULAŞTI
Köprülerin yanı sıra TEM Otoyolu'nda hem Ankara hem de Edirne istikametinde ciddi trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Öte yandan Avrupa Yakası'nda ise hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti, hem de Avcılar istikametinde çok ciddi yoğunluk oluştu. Saat 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu 70'e yaklaştı.
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