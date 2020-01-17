Hafter geri adım atıp Putin'e mektup yazdı: Tümüyle destekliyoruz
Darbeci Hafter’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediğini belirtirken, “Libya’da barışın sağlanmasına yönelik Moskova’da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz" dedi.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediği bildirildi. Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup gönderdiği belirtildi.
"TÜMÜYLE DESTEKLİYORUZ"
Açıklamaya göre, mektupta, "Libya'da barışın sağlanmasına yönelik Moskova'da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya'yı ziyaret etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.
ATEŞKES MASASINI TERK ETMİŞTİ
Hafter, hafta başında Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde Moskova'da yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk etmişti.
BERLİN'DE KONFERANS YAPILACAK
Moskova'da Libya'daki tarafların ateşkes görüşmesini imzalamadan terk eden General Hafter, Pazar günü Berlin'de gerçekleşecek Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti.
TÜRKİYE DE KATILACAK
Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı bildirilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!
- Bakan duyurdu: 3 katını kazanacağız
- Şanlıurfalı şehide veda!
- İstanbul'da karne trafiği! Yola çıkacaklar dikkat
- Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Hepsi etkisiz hale getirildi
- Obez terörist böyle taşındı!
- 4 posta ve kargo firmasına rekor ceza!
- İmamoğlu'na kızdı 'profesör' unvanını sildi
- AK Parti'den flaş hamle! Hileli ürün satanlar...
- Sınırda hareketli dakikalar! Çadırlar kuruluyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?