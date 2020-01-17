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Hafter geri adım atıp Putin'e mektup yazdı: Tümüyle destekliyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
HAFTER PUTİN'E MEKTUP YAZDI!

Darbeci Hafter’in Devlet Başkanı 'e gönderdiği mektupta, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediğini belirtirken, “’da barışın sağlanmasına yönelik ’da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz" dedi.

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in, barış görüşmelerini sürdürmek için 'yı ziyaret etmek istediği bildirildi. Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter'in Rusya Devlet Başkanı 'e mektup gönderdiği belirtildi.

"TÜMÜYLE DESTEKLİYORUZ"

Açıklamaya göre, mektupta, "Libya'da barışın sağlanmasına yönelik 'da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya'yı ziyaret etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES MASASINI TERK ETMİŞTİ

Hafter, hafta başında ve Rusya'nın gözetiminde Moskova'da yürütülen görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk etmişti.

BERLİN'DE KONFERANS YAPILACAK

Moskova'da Libya'daki tarafların ateşkes görüşmesini imzalamadan terk eden General Hafter, Pazar günü 'de gerçekleşecek Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti.

TÜRKİYE DE KATILACAK

Konferansa, ABD, Rusya, , Fransa, , Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, , Mısır, Cezayir'in yanı sıra , Avrupa Birliği (), Afrika Birliği ve temsilcilerinin katılacağı bildirilmişti.

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