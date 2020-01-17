Hafter geri adım atıp Putin'e mektup yazdı: Tümüyle destekliyoruz

Darbeci Hafter’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediğini belirtirken, “Libya’da barışın sağlanmasına yönelik Moskova’da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz" dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediği bildirildi. Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup gönderdiği belirtildi.

"TÜMÜYLE DESTEKLİYORUZ"

Açıklamaya göre, mektupta, "Libya'da barışın sağlanmasına yönelik Moskova'da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya'yı ziyaret etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES MASASINI TERK ETMİŞTİ

Hafter, hafta başında Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde Moskova'da yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk etmişti.

BERLİN'DE KONFERANS YAPILACAK

Moskova'da Libya'daki tarafların ateşkes görüşmesini imzalamadan terk eden General Hafter, Pazar günü Berlin'de gerçekleşecek Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti.

TÜRKİYE DE KATILACAK

Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı bildirilmişti.