17 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Obez terörist sığınakta yakalandı, böyle taşındı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
OBEZ TERÖRİST BÖYLE TAŞINDI!

terör örgütünün kritik isimlerinden olan Şifa el-Nima, 'ta güvenlik güçleri tarafından saklandığı sığınakta kıskıvrak yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lı aşırı kiloları nedeniyle saklandığı yerden kamyonla taşındı.

'ta güvenlik güçleri tarafından yakalanan üst düzey bir üyesi, aşırı kiloları nedeniyle kamyonla nakledilebildi.

SIĞINAKTA YAKAYI ELE VERDİ

İngiliz gazetesinin haberine göre; son aylarda yakalanan en "büyük" DEAŞ'lılerden biri olarak değerlendirilen Şifa el-Nima, 'daki sığınakta yakayı ele verdi.

ÖRGÜTÜN ÖNDE GELENLERİNDEN

Yakalanan DEAŞ'lının bilim insanlarının, din adamlarının idam edilmesine ve bir caminin bombalanmasına yol açan fetvalar ve kararlar verdiği belirtildi. Irak polisi, DEAŞ müftüsü olduğu ifade edilen Şifa el-Nima'nın terör örgütünün önde gelen liderlerinden olduğunu açıkladı.

KÜLTÜREL HAZİNELERİN YOK EDİLMESİ İÇİN DE TALİMAT VERMİŞ

Şifa en-Nima, infaz talimatlarının yanı sıra, Yunus Peygamber'in mezarının bulunduğu alanın da aralarında bulunduğu bazı kültürel hazinelerin imha edilmesi yolunda emirler vermekle de suçlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN