Obez terörist sığınakta yakalandı, böyle taşındı!
DEAŞ terör örgütünün kritik isimlerinden olan Şifa el-Nima, Irak'ta güvenlik güçleri tarafından saklandığı sığınakta kıskıvrak yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lı aşırı kiloları nedeniyle saklandığı yerden kamyonla taşındı.
Irak'ta güvenlik güçleri tarafından yakalanan üst düzey bir DEAŞ üyesi, aşırı kiloları nedeniyle kamyonla nakledilebildi.
SIĞINAKTA YAKAYI ELE VERDİ
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; son aylarda yakalanan en "büyük" DEAŞ'lılerden biri olarak değerlendirilen Şifa el-Nima, Musul'daki sığınakta yakayı ele verdi.
ÖRGÜTÜN ÖNDE GELENLERİNDEN
Yakalanan DEAŞ'lının bilim insanlarının, din adamlarının idam edilmesine ve bir caminin bombalanmasına yol açan fetvalar ve kararlar verdiği belirtildi. Irak polisi, DEAŞ müftüsü olduğu ifade edilen Şifa el-Nima'nın terör örgütünün önde gelen liderlerinden olduğunu açıkladı.
KÜLTÜREL HAZİNELERİN YOK EDİLMESİ İÇİN DE TALİMAT VERMİŞ
Şifa en-Nima, infaz talimatlarının yanı sıra, Yunus Peygamber'in mezarının bulunduğu alanın da aralarında bulunduğu bazı kültürel hazinelerin imha edilmesi yolunda emirler vermekle de suçlanıyor.
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