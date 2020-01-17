Bakan Dönmez'den yerli enerji açıklaması: 3 katını geri kazanacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kamu ve özel sektör önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak 10 milyar dolar yatırımın karşılığında, takip eden 10 yıl içerisinde 30 milyar dolar yani bu yatırımın üç katını geri kazanacağız." dedi.

Bakan Fatih Dönmez, "2019 yılı sonunda 91.300 MW'lık toplam kurulu gücümüzün yüzde 62'si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Sadece 2019 yılında devreye aldığımız 3.660 MW'lık ilave kurulu gücün ise yüzde 75'i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklardan oluştu." dedi.

"55 EYLEM PLANI ATTIK"

Bakan Dönmez, "2017'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, ulaştırma, enerji, tarım ve tüm sektörleri ilgilendiren yatay konularda 55 eylem planı açıkladık.

"3 KATINI KAZANACAĞIZ"

Kamu-özel önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak 10 milyar dolar yatırımın karşılığında, takip eden 10 yıl içerisinde 30 milyar dolar yani bu yatırımın üç katını geri kazanacağız." dedi.