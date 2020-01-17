EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı
Emniyet Genel Müdürlüğünün siber saldırılara karşı oluşturduğu Siber Operasyon Merkezi hizmete girdi. Açılış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Siber Operasyon Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturuldu.
AÇILIŞA KATILDILAR
Merkezi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen açılışında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya yer aldı.
ARTIK DAHA HUZURLUYUM
Soylu, Siber Operasyon Merkezi açılışıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın Türkiye" sözlerine yer verdi.
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