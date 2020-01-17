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EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
BAKAN 3 KELİMEYLE ANLATTI!

Emniyet Genel Müdürlüğünün karşı oluşturduğu hizmete girdi. Açılış, 'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

, Emniyet Genel Müdürlüğü Başkanlığı bünyesinde oluşturuldu.

AÇILIŞA KATILDILAR

Merkezi 'nun katılımıyla gerçekleşen açılışında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İdare Amiri ve Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya yer aldı.

ARTIK DAHA HUZURLUYUM

Soylu, Siber Operasyon Merkezi açılışıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımında, " karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın " sözlerine yer verdi.

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