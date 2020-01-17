Doğa Koleji ile ilgili devir işlemleri tamamlandı öğretmenlerin maaşları ödendi
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi. Karaca, "Cumhurbaşkanımızın 'çalışın, bu sorunu çözün' talimatına uyarak hızla harekete geçtik. Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak çözüm sürecini hızlandırmak için büyük gayret gösterdi. Sorunun çözümü için bizzat sürecin içerisinde oldu. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk hocam da keza elinden gelen tüm desteği gösterdi." diye konuştu.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji'nin devir işlemlerine ilişkin, "Doğa Koleji ile ilgili devir işlemleri tamamlandı. Öğretmen ve personelimizin maaş ödemeleri yapıldı." dedi.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sözlerime, ülkemizin geleceği çocuklarımız için elimizi taşın altında koymaktan geri durmadığımızı belirterek başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA HIZLA HAREKETE GEÇTİK"
Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güveni ile karşılaştıklarını dile getiren Karaca, "Cumhurbaşkanımızın 'çalışın, bu sorunu çözün' talimatına uyarak hızla harekete geçtik. Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak çözüm sürecini hızlandırmak için büyük gayret gösterdi. Sorunun çözümü için bizzat sürecin içerisinde oldu. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk hocam da keza elinden gelen tüm desteği gösterdi." diye konuştu.
Doğa Koleji'nin mali sorunlarının yaklaşık 6 aydır ülke gündeminde haklı ve büyük bir yer tuttuğuna işaret eden Karaca, "Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğalılar tatile gönül ferahlığı ile giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun." dedi.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Böylesine büyük, başarıyla markalaşmış bir okulun mali sıkıntılarla gündeme gelerek, çocuklarımızın geleceğinde büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize maaşlarını ödeyememesi tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizleri de derinden sarsmıştır. Ekibimle konuyu incelediğimizde bu yarayı sarabileceğimizi, öğretmenlerimizin, personelimizin sıkıntılarını gidererek çocuklarımızın eğitiminde söz sahibi olabileceğimizi gördük. Şunu söylemeliyim, İstanbul Teknik Üniversitesi misyonuyla çeyrek asırlık bilgi ve birikimiyle bu topraklarda güçlü kurumları gelecek nesillere aktaracak tecrübeye sahiptir. Bu misyondan hareketle Doğa Koleji sorununu çözmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya karar verdik ve hızlıca aksiyon aldık. Bu süreçte herkes evlatlarımızın geleceğini düşündü, herkes bunun için çaba sarf etti. Bu çaba içerisinde yer alanlara şahsım ve İTÜ ailesi olarak şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca öğretmenlerimize ve velilerimize bu süreçte gösterdikleri sabır ve dayanışma için de teşekkür ediyorum. Artık öğretmenlerimizin çocukların eğitimiyle çocuklarımızın dersleriyle ilgilenmelerinin vaktidir. El ele vererek, huzurlu bir sürecin kapılarını araladığımızın müjdesini vermek istiyorum."
"ARTIK DOĞA KOLEJİ ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILARIYLA GÜNDEMDE OLACAK"
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji'nin borçlu olduğu grupların, bankalar, Doğa Koleji mensupları ve tedarikçiler olarak sıralanabileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu borçların analizi uzmanlar tarafından yapıldı. Ancak bu aşama, devir sürecinin sadece birinci basamağıydı. İTÜ'de 7 yıldır okullarımızın yönetim kurulu başkanlığını yapan, ülkemizin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak için çeşitli kademelerde görev alan ve aynı zamanda bir İTÜ mezunu olan Serhat Özeren'in, Doğa Koleji'nin yönetimine getirilmesini sağladık. Son bir aydır, gece gündüz demeden Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın bakanlarımız Berat Albayrak ve Ziya Selçuk olmak üzere büyük bir gayretle çalıştığımız konuyu çözüme kavuşturmuş bulunuyoruz. Bundan sonra Doğa Koleji'nin kamuoyunda, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin başarıları ile gündem olacağının garantisini vermek isterim."
İTÜ'nün güçlü yapısı için çalışmalarını sürdüreceklerine işaret eden Karaca, "Bugüne kadar ne yaptıysak ülkemizin geleceğine fayda sağlamak, gelecek nesillere bilgi ve birikimimizi aktarmak için yaptık. Bundan sonra da farklı olmayacak. Doğa Koleji sürecinde desteğini esirgemeyen siz değerli basın mensupları olmak üzere, velilerimize, öğretmenlerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz gönlünü ferah tutsun, Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan İTÜ'nün tecrübesiyle herkesin rahat bir nefes almasını sağlayacağız. Bu sürecin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
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