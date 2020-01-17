AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı… AUZEF sınav sonuçları açıklandı!
İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ilk dönem final sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler haberimizde yer alan linke tıklayabilir ve kullanıcı adı ve şifrelerini ilgili alanlara girerek AUZEF sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler. İşte sınav sonuçları ve merak edilenler...
Beklenen final sonuçları açıklandı ve AUZEF öğrencileri kendi sınav sonuçlarını nasıl ve nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. AUZEF final sonuçlarını kontrol etmek için gereken link ve sonuçlara dair detaylar haberimizde…
AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA
AUZEF SINAV SONUÇLARI GEÇME PUANI HESAPLAMA
Açık ve uzaktan ��ğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir.
AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.
İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir. Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.
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