Bakanlık duyurdu: Almanya uyruklu 4 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 17.01.2020
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 4 DEAŞ'lı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu. Açıklamada, 11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 179 olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 4 DEAŞ'lı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.
ÜLKESİNE İADE EDİLEN YTS SAYISI 179 OLDU
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 179 olmuştur." ifadelerine yer verildi.
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