17 Ocak 2020, Cuma
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Bakanlık duyurdu: Almanya uyruklu 4 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020
BAKANLIK AÇIKLADI! İŞTE SON RAKAM...

Son dakika haberine göre , uyruklu 4 'lı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu. Açıklamada, 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen sayısının 179 olduğu belirtildi.

, uyruklu 4 'lı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.

ÜLKESİNE İADE EDİLEN YTS SAYISI 179 OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu YTS ile birlikte 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 179 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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