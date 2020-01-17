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CHP'de kurultay tarihi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
CHP'DE KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

Son dakika haberi: ’nin 37. ’ta yapılacak. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultayın ilk gününde genel başkanlık, ikinci gününde ise PM üyelerinin seçimi olacak

Parti Meclisi, 37. Olağan Kurultayının, tarihlerinde yapılmasına karar verdi. Parti içerisinde koltuğunu sağlama alan ve rakip olabilecek siyasetçileri bertaraf eden Kılıçdaroğlu, 9 seçim kaybetmesine rağmen yine tek aday olarak çıkması bekleniyor.

TEK ADAY KILIÇDAROĞLU

37. Olağan Kurultay'da ise gözler genel başkan adaylıklarında olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olmasının beklendiği kurultayda, genel başkan adayı olmak için delege tam sayısının en az yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

CHP kurultaylarında yüzlerce başvurunun yapıldığı PM adaylığı için de en az on kurultay delegesinin ya da genel başkanın yazılı önerisi şartı aranıyor.

Son dakika: CHP’nin 37. Olağan Kurultay tarihi belli oldu SON DAKİKA: CHP’NİN 37. OLAĞAN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

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